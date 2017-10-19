Цареградцев: очень доволен результатом в Intercontinental Drifting Cup

Российский гонщик Аркадий Цареградцев рассказал о своём участии в Intercontinental Drifting Cup, где он занял второе место.



«Результатом очень доволен, потому что мне на пути до подиума встретились и нынешний чемпион D1GP, и обладатель третьего места американской Formula D этого года, и малайзийский дрифт-чемпион, и участник WTCC. Легко не было, но за два дня я проиграл всего один парный заезд — чемпиону FIA IDC. Я понимал, с кем придётся бороться, понимал скорость и навыки соперников, неплохо изучил их, наблюдая за ними в практике, а во время парных заездов старался максимально подстроиться под их стиль, не отстать и навязать максимальный уровень борьбы.



Больше всего меня поразили два японских 35-х ГТРА — один 1000 лошадиных сил («Кавабата»), другой — 1200 («Сайто»), которые ехали на огромном колесе 285/35/R20 и значительно превосходили в скорости абсолютно всех участников, включая нас с Гочей. Таких машин в России пока нет, и вряд ли они появятся в ближайшее время, потому что регламентом запрещено использование шины шире чем 265 мм, что позитивно сказывается на уровне конкуренции в нашем чемпионате", — рассказал Цареградцев в интервью корреспонденту «Чемпионата».