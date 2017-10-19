Алонсо: в «Макларене» никогда не забывали, как побеждать

Гонщик «Макларена» Фернандо Алонсо прокомментировал подписание нового контракта с командой на сезон-2018 Формулы-1.

«Фантастика, что я могу продолжить свои отношения со всеми в „Макларене“. Моё сердце всегда говорило мне остаться, я чувствую себя здесь как дома. Это фантастическая команда. Здесь такая теплота и дружелюбие, каких я никогда не встречал в Формуле-1. Я невероятно рад выступать здесь. Также важно, что у „Макларена“ есть технические ресурсы и финансовая сила, чтобы быть способным уже очень скоро выигрывать гонки и чемпионские титулы. Хотя последние несколько лет не были простыми, мы никогда не забывали, как побеждать, и я верю, что мы скоро вновь добьёмся этого.



Последние три года дали нам момент для планирования на будущее, и я с нетерпением жду этого „путешествия“. Я восхищён нашим совместным будущим и уже упорно работаю, чтобы оно было успешным», — приводит слова Алонсо пресс-релиз «Макларена».