Алонсо продлил контракт с «Маклареном» на сезон-2018

Команда Формулы-1 «Макларен» официально объявила, что двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо продолжит выступать за неё в сезоне-2018. Срок нового соглашения не указан. Партнёром испанца останется бельгийский пилот Стоффель Вандорн, чей контракт уже был ранее подтверждён.

«Фернандо — фантастический актив для всей нашей организации на протяжении последних трёх лет. Для нас всегда имело смысл продолжить совместный путь. Его посвящённость проекту теперь позволит ещё улучшить привлекательность и потенциал всей группы „Макларен“. Теперь мы можем быть ещё более уверены, что сделаем существенный шаг вперёд в 2018 году. Фернандо полностью понимает и принимает направление, в котором мы двигаемся. Нет сомнений, что в лице Фернандо у нас есть пилот, который поможет нам добиться нашей цели снова побеждать в Формуле-1. И поверьте мне, мы все стремимся к этому», — отметил исполнительный директор «Макларена» Зак Браун.