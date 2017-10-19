100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Ферстаппен, Хюлькенберг и один из пилотов «Торо Россо» получат штрафы за моторы

19 октября 2017, четверг. 23:46 Авто

Компания «Рено» подготовила к Гран-при США обновление мотора, информирует Auto Motor und Sport. Обновлённая версия двигателя внутреннего сгорания должна поднять как мощность, так и надёжность силовой установки. В «Рено» ожидают, что новинка принесёт от одной до полутора десятых на круге.

По одному из экземпляров новинки получит каждая из трёх команд «Рено». Соответственно, обладателям новых двигателей придётся получить штрафы в виде потери как минимум десяти позиций на стартовой решётке, так как все пилоты с двигателями «Рено» уже задействовали по крайней мере по четыре элемента силовых установок. В заводской команде новый мотор, а также турбину и MGU-H получит Нико Хюлькенберг, в «Ред Булл» аналогичный набор новинок — у Макса Ферстаппена. Насчёт «Торо Россо» точной информации нет — есть только предположение, что логичнее поставить двигатель Брендону Хартли, так как он всё равно вряд ли сумеет показать высокий результат в дебютном Гран-при.

Источник: Auto Motor und Sport Сообщить об ошибке
Теги
Ред Булл Рено Спорт Ф-1 Торо Россо Макс Ферстаппен Нико Хюлькенберг
Новости. Авто
19 октября 2017, четверг
23:46 Ферстаппен, Хюлькенберг и один из пилотов «Торо Россо» получат штрафы за моторы
23:36 Вандорн получит 5 мест штрафа на старте гонки Гран-при США
23:36 Сайнс представил дизайн шлема, в котором он дебютирует в «Рено»
22:42 Квят: не хочу сейчас обсуждать отстранение после Гран-при Сингапура
22:27 Квят: я заслуживаю ясности в отношениях с «Ред Булл»
22:01 Феттель: цель «Феррари» — победить в оставшихся гонках сезона
21:54 Обновлена таблица составов команд Формулы-1 на сезон-2018
21:34 Риккардо: Хартли заслужил эту возможность
20:30 Алонсо: не думаю, что всё ограничится одним сезоном
19:33 Булье: «Макларен» может выполнить обещание перед Алонсо
19:29 Хартли: концентрируюсь на уик-энде, а там посмотрим, что будет
19:13 Алонсо: в «Макларене» никогда не забывали, как побеждать
18:58 Алонсо продлил контракт с «Маклареном» на сезон-2018
18:29 Квят в США будет работать с бывшим гоночным инженером Сайнса
17:11 Источник: «Макларен» договорился о новом контракте с Алонсо
17:10 «Торо Россо» может столкнуться с трудностями из-за смены моториста
17:05 «Хонда»: реструктуризация отдела развития позволила повысить надёжность
15:38 Абитебуль: «Рено» значительно улучшил надёжность мотора перед 2018 годом
15:00 Цареградцев: в планах полная перестройка автомобиля
14:52 Хэмилтон: я бы с радостью отказался от своей работы, чтобы стать космонавтом
14:25 Глок: всё давление теперь сосредоточено на «Мерседесе» и Хэмилтоне
13:30 Баттон: мне предлагали выступать за «Торо Россо» в 2009 году
12:59 Пол ди Реста в 2018 году выступит в гонке «24 часа Дайтоны»
12:23 Появилось первое фото Хартли в комбинезоне «Торо Россо»
12:03 Ферстаппен посетил космический центр НАСА в Хьюстоне
11:07 Во Франции инициировали расследование по факту продажи Ф-1 Liberty Media
10:35 Росберг пока не думает о должности руководителя команды
10:00 Цареградцев: очень доволен результатом в Intercontinental Drifting Cup
09:47 «Уильямс»: ди Реста провёл напряжённый тестовый день на «Хунгароринге»
00:56 Лоренсо: Довициозо сам удивлён, что борется за титул
18 октября 2017, среда
23:51 В MotoGP сократят количество предсезонных тестов
23:06 На Гран-при США Квят занял боксы Сайнса, Хартли — Гасли
22:52 Зафнауэр: перестановки в «Феррари» могут привести к хаосу
21:34 Сало приглашён на роль третьего стюарда ГП США
20:47 Абитебуль: «Рено» не боится «Макларена»
19:18 Лоу: пока ничего не могу сказать о результатах тестов Кубицы
18:59 Мик Шумахер останется в Формуле-3 в сезоне-2018
17:53 Хартли: мне дали инструкцию к болиду Формулы-1 на 50 страниц
15:55 «Торо Россо»: партнёрство с «Хондой» позволит команде реализовать свои амбиции
14:59 Баттон вспомнил о приставаниях пьяного Ричарда Брэнсона к его девушке
14:56 Карякин: абсолютного решения финансовых проблем нет — мы к нему идём
13:27 Уикенс покинул DTM ради перехода в IndyCar, где займёт место Алёшина
13:06 «Мерседес» может изменить концепцию машины на сезон-2018
12:31 Риккардо: «Ред Булл» рано начал работать над машиной на 2018 год
11:34 В 2018 году Гонка чемпионов будет проходить в Саудовской Аравии
Все новости RSS
Партнерский контент