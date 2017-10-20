Формула-1. Гран-при США. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция

20 октября на стационарном автодроме «Трасса Америк» в Остине состоятся пятничные тренировки 17-го этапа сезона-2017 Формулы-1 — Гран-при США. Первая сессия свободной практики стартует в 18:00 по московскому времени, вторая начнётся в 22:00.



Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободной практики Формулы-1, которые будут доступны после перехода по нижеприведённым ссылкам.



Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при США



Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при США