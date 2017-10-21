Алонсо: с учётом штрафов можем получить хорошую стартовую позицию

Гонщик «Макларена» Фернандо Алонсо рассказал, как для него сложились пятничные тренировки Гран-при США Формулы-1. Испанец занял седьмое место во второй сессии.



«Мы потеряли много времени в первой свободной практике из-за проблемы с машиной. Не удалось протестировать всё, что мы хотели. Из машины ещё можно многое выжать. Будет трудно попасть в третий сегмент, однако с учётом штрафов мы можем получить хорошую стартовую позицию. Мы поборемся за очки», — приводит слова Алонсо в своём твиттер-аккаунте испанский журналист Альберт Фабрега.