Главный гоночный инженер «Торо Россо»: Квят отлично справился со своей работой

Главный гоночный инженер «Торо Россо» Джонатан Эддолс подчеркнул, что Даниил Квят хорошо справился с работой по ходу пятничных тренировок.



«Очень насыщенный день. В эту пятницу работали три совершенно других гонщика, в сравнении с прошлым этапом, и это сделало нашу сегодняшнюю программу ещё более интересной. Гелаэл утром провёл очень важные для нас аэродинамические тесты, это поможет нам определиться с использованием некоторых новинок. Днём за руль вернулся Даниил Квят, было очень приятно снова с ним работать. Хартли фантастически быстро освоился в машине, мы же со своей стороны сделали всё, чтобы наши пилоты проехали как можно большую дистанцию по ходу треировок.



По ходу первой серии кругов у Хартли поднимался шлем от напора воздуха, мы были вынуждены поставить дополнительный элемент, чтобы проблема не повторялась. Во второй тренировке всё было гораздо лучше, но мы ещё поработаем над этим вопросом, чтобы не возникло никаких неприятностей в субботу.



Квят отлично справился со своей работой, вернувшись после перерыва в две гонки. Он остался доволен болидом и показал хороший темп в квалификационном режиме, а вот гоночный темп требует более пристального внимания с нашей стороны, как и уровень износа резины. Наша задача — предоставить Хартли машину, позволяющую обгонять и отыгрывать позиции, а для Даниила задача проще — ему нужно безошибочно провести квалификацию и гонку», — цитирует Эддолса пресс-служба «Торо Россо».