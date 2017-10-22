Магнуссен получил штраф от стюардов за блокировку Переса

Гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен в соответствии с собственными ожиданиями получил наказание от стюардов Гран-при США Формулы-1 за блокировку пилота «Форс Индия» Серхио Переса в первом сегменте квалификации. Команда ошибочно проинформировала датчанина, что Перес не находится на быстром круге.



За создание помехи гонщику «Форс Индия» Магнуссен оштрафован потерей трёх позиций на стартовой решётке (Кевин в любом случае занял 20-е место) и одним штрафным баллом. Всего на счету Кевина теперь восемь баллов за календарный год.

