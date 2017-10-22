Квят: инженеры проделали фантастическую работу, я очень доволен

Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят оценил 12-й результат в квалификации Гран-при США. С учётом штрафа Макса Ферстаппена россиянин примет старт 11-м.



«Я очень доволен сегодняшней квалификацией. Мы проделали хорошую работу по настройкам с той ограниченной информацией, которая была после пропуска большей части утренней третьей практики. Думаю, мы достигли предела возможностей машины на моём последнем квалификационном круге, так что мы можем быть довольны. Инженеры проделали фантастическую работу! Я хорошо чувствую себя в машине, и мы попробуем превратить сегодняшнее 12-е место в очки завтра. В гонке может случиться всё что угодно, так что нам нужно просто оставаться хладнокровными, следить за шинами, сохранять варианты по стратегии и выложиться полностью», — приводит слова Квята пресс-служба его команды.