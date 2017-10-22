100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Квят: инженеры проделали фантастическую работу, я очень доволен

22 октября 2017, воскресенье. 02:48 Авто

Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят оценил 12-й результат в квалификации Гран-при США. С учётом штрафа Макса Ферстаппена россиянин примет старт 11-м.

«Я очень доволен сегодняшней квалификацией. Мы проделали хорошую работу по настройкам с той ограниченной информацией, которая была после пропуска большей части утренней третьей практики. Думаю, мы достигли предела возможностей машины на моём последнем квалификационном круге, так что мы можем быть довольны. Инженеры проделали фантастическую работу! Я хорошо чувствую себя в машине, и мы попробуем превратить сегодняшнее 12-е место в очки завтра. В гонке может случиться всё что угодно, так что нам нужно просто оставаться хладнокровными, следить за шинами, сохранять варианты по стратегии и выложиться полностью», — приводит слова Квята пресс-служба его команды.

Источник: Toro Rosso Сообщить об ошибке
Теги
Торо Россо Даниил Квят Формула-1 Гран-при США
Новости. Авто
22 октября 2017, воскресенье
02:56 Эггинтон: у Квята была очень чистая попытка, Хартли сделал шаг вперёд
02:48 Квят: инженеры проделали фантастическую работу, я очень доволен
02:40 Грожан об инциденте со Строллом: повезло, что меня не развернуло на траве
02:34 Магнуссен: у меня нет никаких ответов, почему я был самым медленным на трассе
02:28 Стролл потеряет три позиции за блокировку Грожана
02:23 Хорнер: если Риккардо уйдёт в «Мерседес» или «Феррари», станет пилотом номер два
02:08 Перес: на квалификацию сильно повлиял Магнуссен, он или «Хаас» часто ошибаются
02:02 Магнуссен получил штраф от стюардов за блокировку Переса
01:59 Алонсо: в следующем году Сайнсу будет сложно, «Макларен» будет впереди
01:45 Сайнс: я получил большое наслаждение. Легко не было
01:40 Ферстаппен: одна из худших квалификаций года для меня
01:36 Боттас: определённо, я разочарован
01:33 Магнуссен: я помешал кругу Переса и ожидаю наказания
01:30 Хартли: не на сто процентов всё «собрал», но не могу быть слишком расстроен
01:26 Феттель: когда было действительно важно, я сделал всё правильно
01:22 Хэмилтон: титул завтра? Крайне маловероятно, что будет так
01:07 Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при США, Квят — 12-й
00:51 «Макларен» может вернуть оранжевую ливрею болида в 2018 году
21 октября 2017, суббота
23:27 Вольф: «Мерседес» не вёл переговоров с Ферстаппеном
22:42 Формула-1 планирует запустить сервис онлайн-трансляций в 2018 году
21:50 Вильнёв — о Квяте: в Формуле-1 нет места слабым
20:57 Ферстаппен потеряет 15 мест на старте гонки Гран-при США
20:30 Формула-1. Гран-при США. Квалификация. Онлайн-трансляция
20:08 Хэмилтон — лучший на третьей тренировке Гран-при США, Квят — 20-й
19:42 С Тильке провели консультации относительно возможной гонки Ф-1 в Роттердаме
18:30 Марко: ключом к продлению контракта с Ферстаппеном стали планы по моторам
18:01 Квят: краткосрочные перспективы с «Ред Булл» мне неинтересны
16:08 Штайнер: «Хаасу» по силам прибавить
15:00 Формула-1. Гран-при США. Третья тренировка. Онлайн-трансляция
14:37 Заключительный этап «Супер Формулы» отменён, Гасли проиграл титул
14:21 Перес: нам по силам опередить середняков в США
13:30 В «Ред Булл» не определились с составом «Торо Россо» на сезон-2018
12:55 Прост: не ждём, что Сайнс сразу поедет быстро
12:28 Масса: не веду переговоров с другими командами
11:30 Грожан: нужно достичь лучшего сцепления с дорогой
11:03 Главный гоночный инженер «Торо Россо»: Квят отлично справился со своей работой
10:32 Маркес выиграл квалификацию ГП Австралии, Довициозо — 11-й
10:16 Прост: прогресс не наступает мгновенно
09:57 На машине Квята заменили коробку передач
03:01 Хартли: добился довольно большого прогресса по ходу дня
02:56 Квят: продуктивная вторая практика, мы начали уик-энд как надо
02:50 Хюлькенберг: пятница не была идеальной, но это не конец света
02:44 «Рено»: Сайнс очень быстро вписался в команду и проделал отличную работу
02:37 Окон: ещё нужно поработать над балансом, завтра будет намного лучше
02:17 Вандорн: были проблемы с трафиком, и я не был доволен балансом
Все новости RSS
Партнерский контент