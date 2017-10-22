Хэмилтон побил ещё один рекорд Шумахера

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон побил ещё один многолетний рекорд семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера. В гонке на Гран-при США британец будет стартовать с поула. Это будет уже 117-й раз в карьере Хэмилтона, когда он будет начинать гонку с первого ряда.

Шумахер же остановился на отметке в 116 стартов с первого ряда стартовой решётки. Третье место по этому показателю у Айртона Сенны (87), четвёртым идёт Ален Прост (86). Замыкает топ-5 по этому показателю пилот «Феррари» Себастьян Феттель.