Сайнс: благодарен Марко за то, что в 2013 году он выбрал Квята

Пилот «Рено» Карлос Сайнс рассказал, что выбор руководства «Ред Булл» в 2013 году в пользу Даниила Квята, заставил его прогрессировать и сделал его тем гонщиком, которым он сейчас является.

«То, что происходит с Даниилом Квятом — жестоко, но в Формуле-1 так будет всегда. Я очень благодарен Хельмуту Марко, что в 2013 году он выбрал Квята. Это очень меня разозлило. Я хотел быть пилотом Формулы-1 и хотел быть успешным. Это решение изменило мой менталитет, моё отношение к жизни и к гоночному делу.

Это сделало меня тем пилотом, которым я являюсь на сегодняшний день. Я всегда буду благодарен за тот момент. Я говорил Хельмуту Марко об этом", — приводит слова испанца официальный сайт Формулы-1.