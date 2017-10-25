Марко: Квят не вернётся, Гасли и Хартли завершат сезон

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что российский гонщик Даниил Квят не вернётся в Формулу-1 при поддержке австрийской компании.



Ранее стало известно, что Квят пропустит грядущую гонку Гран-при Мексики, на которую были подтверждены Пьер Гасли и Брендон Хартли. По слухам «Ред Булл» не видит смысла в продолжении сотрудничества с Квятом.



«Квят больше не вернётся. Мы не считаем, что он сможет вернуться в долгосрочной перспективе. Гасли и Хартли закончат сезон. После этого мы посмотрим, что произойдёт», — цитирует Марко Auto Bild.