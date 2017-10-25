Бриаторе: тяжело завоевать кубок конструкторов с Райкконеном

Бывший босс «Рено» Флавио Бриаторе считает, что с Кими Райкконеном в роли напарника Себастьяна Феттеля «Феррари» не может рассчитывать на победу в Кубке конструкторов. На Гран-при США «Мерседес» досрочно оформил победу в командном зачёте.



«Конечно, очень сложно завоевать кубок конструкторов с Райкконеном. Чтобы выиграть его, у вас должны быть два конкурентоспособных гонщика, и вы определите потом, кто из них выиграет чемпионат среди пилотов.



Вы можете выигрывать и проигрывать гонки, но чемпионат можно сравнить с «Джиро д'Италия» (многодневная велогонка. — Прим. «Чемипоната»). Льюис Хэмилтон и «Мерседес» были сильнейшими, даже если «Феррари» отлично справлялась с самого начала. Но я думаю, что «Мерседес» оказался» лучше в развитии машины», — цитирует Бриаторе Marca.