Грожан: поражение от «Заубера» в квалификации — словно пощёчина для «Хааса»

Пилот «Хааса» Ромен Грожан прокомментировал неудачную для его команды квалификацию. Француз со своим партнёром по команде Кевином Магнуссеном был худшим в квалификации. И в субботу показал лишь 19-е время.

«Это словно пощёчина для нас. Звонок, который нас разбудил. Нам нужно склонить голову и работать, чтобы понять, почему по ходу сезона мы выступаем всё хуже. Мы знаем, какова наша мощность по сравнению с „Заубером“, и тем не менее они опередили нас. Это говорит о том, что нам нужно работать лучше.

Единственное объяснение происходящему заключается в том, что все сумели прибавить, а мы сделали недостаточно", — приводит слова Грожана Autosport.