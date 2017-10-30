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Лауда: не знаю, почему Феттель был так агрессивен и разрушил гонку себе и Льюису

30 октября 2017, понедельник. 00:44 Авто

Неисполнительный председатель совета директоров «Мерседеса» Ники Лауда прокомментировал итоги гонки Гран-при Мексики, по результатам которой пилот его команды Льюис Хэмилтон оформил звание чемпиона.

«Слава Богу. Льюис победил, и он заслужил это. В нынешнем сезоне он пилотировал так, как никогда прежде. Что касается инцидента между Феттелем и Хэмилтоном на первом круге, то я не знаю, почему Феттель был так агрессивен, чем разрушил гонку себе и Льюису. Хэмилтон был впереди, а Себастьян ударил его передним крылом. Я просто не понимаю этого.

Этим титулом я горжусь больше, чем тремя предыдущими. Потому что в этом году была сильная конкуренция, и сегодня вы видели блестящую победу Макса Ферстаппена", — приводит слова Лауды BBC.

Источник: BBC Сообщить об ошибке
Теги
Мерседес Льюис Хэмилтон Ники Лауда Себастьян Феттель Формула-1 Гран-при Мексики
Новости. Авто
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