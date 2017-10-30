Грожан: контакт с Алонсо повредил мою машину — я потерял половину днища

Пилот «Хааса» Ромен Грожан поделился впечатлениями от гонки Гран-при Мексики, в которой он финишировал на пятнадцатом месте. По словам француза, ключевым моментом для него стал контакт с болидом «Макларена» Фернандо Алонсо.

«Это был не мой день. Мы начинали на „суперсофте“ и первоначально сложно было перейти на „ультрасофт“. Контакт с Алонсо повредил мою машину. Это случилось в первом повороте и я потерял половину днища. С того момента всё было практически кончено. Я просто пытался висеть в этой гонке.

Кевин сделал отличную работу и я рад за команду. Нам нужно разобраться с гоночным темпом. Следующий этап в Бразилии, он мне нравится, так что я рассчитываю на большее. Надеюсь, у нас получится хорошая гонка и мы вновь обойдём «Рено» в Кубке конструкторов. Отставание от «Торо Россо» тоже не так и велико", — приводит слова Грожана пресс-служба «Хааса».