Мэнселл: Хэмилтон заслуживает орден Британской империи

Чемпион мира сезона 1992 года Найджел Мэнселл считает, что Льюис Хэмилтон должен быть удостоен ордена Британской империи за заслуги перед королевством. 29 октября Хэмилтон стал четырёхкратным чемпионом мира, выиграв титул 2017 года за две гонки до конца сезона.



«Он заслуживает. Льюис — глоток свежего воздуха для Формулы-1. Он делает границы спорта шире. Он хороший человек, но его не всегда правильно понимают. Его должны почитать всеми возможными способами. Льюис — один из величайших спортсменов в истории. Я предрекал, что он способен побить все рекорды Формулы-1. Он может стать лучшим из лучших, выиграв восемь титулов», — цитирует Мэнселла Autosport.