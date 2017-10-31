Браун: Формула-1 стоит на перекрёстке по ключевым вопросом развития

Росс Браун считает, что Формула-1 стоит на «перекрёстке», пытаясь определить направление своего развития. На этой неделе руководство серии должно представить свои планы по дальнейшему её развитию. 21 октября в Париже состоится заседание, на котором основное внимание будет уделено моторному регламенту на 2021 год. 7 ноября в Женеве состоится очередная встреча стратегической группы, где будут проводиться дискуссии на больший диапазон тем, в том числе, вероятно, и на тему внедрения ограничения бюджетов.



«Мы хотим иметь надлежащую меритократию, мы хотим, чтобы лучшие команды побеждали в Формуле-1. Но когда у них будет не лучший день, мы хотим, чтобы гонку мог выиграть парень из середины пелотона.



Это отличная история, это здорово для спорта, и мы хотим поощрять это. Мы хотим, чтобы команда из середины пелотона, заполучившая отличного пилота, внезапно выигрывала гонки.



На данный момент Ф-1 находится на перепутье. На протяжении многих лет не существовало структуры для разработки спортивной, технической и финансовой основы. Именно сами команды пытались создавать правила, и как конкуренты они не были лучшими людьми для этого. Теперь у нас есть организация, структура.



У меня есть инженеры, есть технические специалисты, есть финансовые стратеги, которые изучают бизнес Ф-1, чтобы найти решения получше, улучшить стабильность и повысить конкурентоспособность всех команд, чтобы все мы имели намного лучшие гонки.



Вот что вернуло меня в Формулу-1 — возможность сделать это. И я очень оптимистичен. У нас была очень хорошая обратная связь от команд, и в течение последующих нескольких месяцев мы будем представлять наши идеи и работать с командами, чтобы усовершенствовать их и реализовать в течение последующих нескольких лет», — цитирует Брауна, занимающего пост спортивного директора Ф-1, издание Autosport.