Ферстаппен проведёт демонстрационные заезды болида «Ред Булл» в Лас-Вегасе

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен на этой неделе проведёт в Лас-Вегасе демонстрационные заезды болида Формулы-1, сообщает GPUpdate. Голландец будет пилотировать болид «Ред Булл» RB7 (машина 2011 года).



Демонстрационные заезды будут проводиться 3 ноября в рамках шоу SEMA Ignited, которое традиционно проходит после автотюнинговой выставки SEMA.



Ранее в этом году руководитель Формулы-1 Чейз Кэри назвал Лас-Вегас одним из четырёх потенциальных претендентов на право проведения ещё одного американского Гран-при в будущем. Три других города — Нью-Йорк, Майами и Лос-Анджелес.