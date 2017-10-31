«Феррари» привезёт в Бразилию больше «суперсофта», чем «Мерседес»

Пилоты Формулы-1 определились с выбором покрышек на Гран-при Бразилии, который будет проходить с 10 по 12 ноября на автодроме «Интерлагос».



Пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас возьмут в Бразилию по восемь комплектов покрышек «суперсофт», по четыре комплекта «софта» и одному «медиуму». Их коллеги из «Феррари» Себастьян Феттель и Кими Райкконен решили взять на предстоящий Гран-при по девять «суперсофтов», три «софта» и одному «медиуму».

Выбор гонщика «Ред Булл» Даниэля Риккардо совпал с выбором «Мерседеса», а выбор его напарника Макса Ферстаппена совпал с выбором «Феррари».