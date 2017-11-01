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Росси: Зарко должен отказаться от мотоцикла «Ямаха» 2017 года

1 ноября 2017, среда. 10:29 Авто

Гонщик «Ямахи» Валентино Росси считает, что Жоан Зарко должен отказаться от мотоцикла Yamaha 2017 MotoGP, если в Tech ему предложат гоняться на нём в следующем году. Гонщик команды-сателлита «Ямахи» в этом сезоне уже пять раз опередил Росси и Маверика Виньялеса, выступающих за заводскую команду. В Малайзии Зарко финишировал на третьем месте, позади Андреа Довициозо и Хорхе Лоренсо.

«Гоняться на байке 2017 года в мокрую погоду невозможно, а Зарко не глуп. Мотоцикл 2016 года хорошо работает на мокрой трассе, поэтому я понимаю, почему Зарко говорит, что надеется, что не получит этот байк (2017 года) в следующем году.

Он завоевал свой первый титул Moto2 в 2015 году, и когда «Калекс» хотел дать ему байк 2016 года, он отказался и снова выиграл чемпионат», — цитирует Росси Motorsport.

Источник: Motorsport Сообщить об ошибке
Теги
Валентино Росси MotoGP
Новости. Авто
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