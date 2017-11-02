В «Феррари» намекнули на возможность ветирования новой концепции двигателей

Руководитель «Феррари» Маурицио Арривабене намекнул, что «Скудерия» не исключает возможности использования своего права вето для блокирования предложенной Libetry Media концепции мотора на 2021 год. Ранее стало известно, что «Феррари», «Мерседес» и «Рено» холодно встретили концепцию новых владельцев серии.

«В определённый момент мы применяем наше право вето по уважительной причине. Но я не думаю, что для серьёзных людей и людей, у которых есть чёткие идеи, людей, которые понимают, о чём говорят, необходимо какое-либо право вето», — отметил Арривабене, слова которого приводит F1i.



Также босс «Феррари» прокомментировал высказывание руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера, обвинившего «Феррари» и «Мерседес» в блокировании серьёзных реформ, чтобы сохранить своё доминирующее положение. «Так или иначе в сознании Кристиана мы всегда блокируем «Ред Булл», — отметил босс итальянской команды, пояснив, что «Феррари» имеет право высказывать своё мнение о будущем Ф-1, потому что «это её бизнес».



Арривабене пояснил, что «Феррари» желает сохранить ту же архитектуру силовой установки, просто чтобы сократить расходы.