ФИА обнародовала проект регламента моторов Формулы-1 на 2021 год

Международная автомобильная федерация официально опубликовала ключевые моменты будущего регламента на двигатели Формулы-1, который должен вступить в силу с 2021 года. Согласно предложениям ФИА, разработанным совместно со владельцами Ф-1, в чемпионате мира сохранятся турбомоторы объёмом 1,6 литра с гибридной составляющей.



Из силовой установки исчезнет генератор тепловой энергии MGU-H, в то время как генератор кинетической энергии MGU-K должен стать более мощным. При этом гонщики смогут сами решать, в какой момент гонки они захотят активнее использовать энергию MGU-K: у них будет возможность беречь энергию несколько кругов, накапливая её.



Турбина останется одна, с ограничениями по размерам и весу, будут введены стандартные батареи и управляющая электроника. Также будут введены общие ограничения по параметрам дизайна, чтобы снизить расходы на развитие двигателей и избежать появления экстремальных дизайнов и условий работы. Кроме того, ограничения по дизайну позволят проще сочетать двигатели с различными шасси и коробками передач.



Число максимально разрешённых оборотов двигателей в минуту должно возрасти с нынешних 15 тыс. до 18, что позволит улучшить звук моторов. ФИА намерена дополнительно изучить вопрос по ужесточению расхода топлива, а также его допустимых характеристик.



Проект регламента от ФИА был представлен нынешним и потенциальным производителям моторов Формулы-1 на встрече в Париже, состоявшейся сегодня, 31 октября. Окончательно регламент будет утверждён в конце 2018 года — за это время будут уточнены детали регламента и меры, обеспечивающие контроль расходов. Также эта задержка в публикации правил на сезон-2021 гарантирует, что ещё как минимум год нынешние производители двигателей Ф-1 будут продолжать активную работу над нынешними силовыми установками.