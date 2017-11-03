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Сироткин подтвердил, что общался с Хельмутом Марко

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Резервный гонщик «Рено» Сергей Сироткин, пока не имеющий контракт на сезон-2018 в какой-либо серии, подтвердил информацию, что он предлагал свои услуги советнику «Ред Булл» по автоспорту Хельмуту Марко, когда стало известно, что в «Торо Россо» может появиться вакансия на Гран-при США. В итоге же на фоне решения «Ред Булл» и Даниила Квята прекратить отношения вакансия появилась и на весь сезон-2018. Ожидается, что боевыми пилотами «Торо Россо» в 2018-м станут Пьер Гасли и Брендон Хартли.

«Не буду скрывать: да, я ходил к Хельмуту Марко, представители «СМП Рейсинг» тоже ходили. Дальше я бы не стал подробно комментировать», — заявил Сироткин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.

Полная версия интервью с россиянином будет опубликована на «Чемпионате» в первой половине пятницы, 3 ноября.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Торо Россо Сергей Сироткин Хельмут Марко контракты гонщиков Формулы-1
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