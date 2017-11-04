Ньюи: всегда буду чувствовать себя ответственным за смерть Сенны

Главный конструктор «Ред Булл» Эдриан Ньюи рассказал о своём отношении к смерти Айртона Сенны на Гран-при Сан-Марино 1994 года. Сенна погиб за рулём машины «Уильямс», спроектированной Эдрианом Ньюи. Главной версией причины аварии был отказ рулевой колонки.



«Я был одним из старших инженеров команды, которая спроектировала машину, за рулём которой погиб великий человек. Независимо от того, была ли вызвана авария повреждением рулевой колонки или нет, болид был плохо спроектирован, настолько, что не стоило садиться за его руль.



Я чувствую вину не из-за рулевой колонки, а потому что я спроектировал машину, которая была аэродинамически нестабильна. Я испортил переход от активной подвески к пассивной в 1993 году, и это привело к тому, что Айртно пытался сделать в 1994 году за рулём машины то, что было технически невозможно. Я всегда буду чувствовать себя ответственным за смерть Айртона, но не виновным», — цитирует Ньюи F1Fanatic.