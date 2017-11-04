Бразильский гонщик Фелипе Масса покинет «Уильямс» по окончании сезона 2017 года, сообщает пресс-служба команды.



Масса выступал за британский коллектив с 2014 года, за это время он помог команде завоевать третье место в Кубке Конструкторов в 2014 и 2015 годах и пятое место в сезоне-2016. По окончании предыдущего сезона Масса уже прощался с Формулой-1, однако вернулся после того, как Нико Росберг завершил карьеру, а Валттери Боттас покинул «Уильямс», присоединившись к составу «Мерседеса».



До окончания сезона-2017 года осталось два этапа — Гран-при Бразилии и Абу-Даби.