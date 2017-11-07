«Ильмор» и «Косуорт» поддержали новый моторный регламент на 2021 год

Компании «Ильмор» и «Косуорт» поддержали предложенные боссами Формулы-1 моторный регламент на 2021 год. Руководители этих компаний отмечают, что текущие правила фактически делают невозможным приход независимого моториста в Формулу-1.



Управляющий директор «Косуорт» Брюс Вуд, слова которого приводит BBC, отметил: «Текущие правила оставляют за бортом любого нового участника, с учётом технических и коммерческих вложений, которые требуются. Новое предложение делает возможным приход для независимой или существующей компании».



Его коллега из «Ильмор» Стив Миллер, в свою очередь, заявил, что новые правила «открывают возможности для гораздо большего круга производителей».



Тем не менее в обеих компаниях отмечают, что им потребуются инвестиции от спонсора извне, прежде чем они смогут рассмотреть возможность создания двигателя для Ф-1 даже с учётом нового регламента.