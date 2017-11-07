Алонсо может выступить на тестах WEC в Бахрейне

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо продолжает работу в направлении того, чтобы принять участие в гонке «24 часа Ле-Мана». Вероятно, испанец примет участие в тестах WEC для новичков на трассе в Бахрейне, сообщает Autosport. Переговоры об этом близки к завершению. Тренировочные заезды состоятся 19 ноября, на следующий день после завершения сезона в WEC.

Ранее сообщалось, что Алонсо посетил базу «Тойоты» в Кёльне где прошёл подгонку сиденья. Ожидается, что все эти работы направлены на подготовку пилота к гонке «24 часа Ле-Мана» в 2018 году.

В январе 2018 года он также попробует силы в гонке «24 часа Дайтоны».