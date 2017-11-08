Андретти интересно вернуться в Ф-1 в качестве владельца команды

Бывший гонщик Формулы-1 Майкл Андретти допускает возможность своего возвращения в «Королевские автогонки» в качестве владельца команды. Слухи о возможном появлении Андретти в Ф-1 возникли на фоне обсуждений введения лимита на бюджет для команд самой престижной гоночной серии.



«Очевидно, что дело сводится к тому, чтобы получить спонсора, потому что сам я не могу себе этого позволить», — рассказал Андретти.



Бывший гонщик также рассказал, что в прошлом был близок к тому, чтобы привести команду в Ф-1. «Было несколько сделок, которые начинали нас куда-то вести, но потом всё срывалось. Но мы всегда держим глаза открытыми», — отметил он.