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Хельмут Марко подтвердил улучшение отношений с Тото Вольфом

Хельмут Марко подтвердил улучшение отношений с Тото Вольфом
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко подтвердил улучшение отношений с руководителем команды «Мерседес» Тото Вольфом.

«Та напряжённость, которая была между нами в последние годы, ушла. Я где-то слышал, что мы теперь как родные братья, но это уже, конечно, явное преувеличение.

Мне было приятно, когда он назвал меня новым Ники Лаудой и приглашал в «Мерседес». Но до этого очень далеко. Наша актуальная цель — добиться мира в «Ред Булл» и выиграть чемпионат, что будет довольно сложно», — приводит слова Марко австрийское издание OE24.

Австрийцы Хельмут Марко и Тото Вольф в течение многих лет находились в плохих отношениях. Они сильно испортились после спорной развязки сезона-2021, когда Макс Ферстаппен под финиш Гран-при Абу-Даби вырвал титул у Льюиса Хэмилтона. Но в скандале вокруг руководителя команды «Ред Булл» Кристина Хорнера Вольф встал на сторону Марко, и они снова сблизились.

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