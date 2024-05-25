Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Ред Булл» заявили, что они не медлят с обновлениями

В «Ред Булл» заявили, что они не медлят с обновлениями
Аудио-версия:
Комментарии

Главный инженер «Ред Булл» Пол Монаган настаивает, что австрийская команда не затягивает с обновлением своей машины RB20, особенно на фоне соперников из «Макларена» и «Феррари».

«Не все обновления заметны со стороны. И наша машина не испытывает такой дефицит темпа, чтобы нам нужно было экспериментировать и пробовать что-то кардинально изменить. У нас действительно конкурентоспособная машина, и, думаю, мы хорошо её понимаем. Не нужно сомневаться в нашем процессе развития.

У нас будут обновления. Чем больше требований к машине, тем больше мы сможем их реализовать. Это работает не так, мол, на прошлой неделе мы были не очень хороши, значит, нужно срочно составлять новый план действий.

Мы не медлим с обновлениями. Как только они будут готовы, они будут внедрены», — приводит слова Монагана издание Crash.

На Гран-при Монако «Ред Булл» использует заднее антикрыло, настроенное на максимальную прижимную силу, чтобы машина лучше работала на узкой и извилистой городской трассе в Монте-Карло.

Материалы по теме
Motorsport: главный инженер «Ред Булл» Пол Монаган продлил контракт с командой
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android