В «Ред Булл» заявили, что они не медлят с обновлениями

Главный инженер «Ред Булл» Пол Монаган настаивает, что австрийская команда не затягивает с обновлением своей машины RB20, особенно на фоне соперников из «Макларена» и «Феррари».

«Не все обновления заметны со стороны. И наша машина не испытывает такой дефицит темпа, чтобы нам нужно было экспериментировать и пробовать что-то кардинально изменить. У нас действительно конкурентоспособная машина, и, думаю, мы хорошо её понимаем. Не нужно сомневаться в нашем процессе развития.

У нас будут обновления. Чем больше требований к машине, тем больше мы сможем их реализовать. Это работает не так, мол, на прошлой неделе мы были не очень хороши, значит, нужно срочно составлять новый план действий.

Мы не медлим с обновлениями. Как только они будут готовы, они будут внедрены», — приводит слова Монагана издание Crash.

На Гран-при Монако «Ред Булл» использует заднее антикрыло, настроенное на максимальную прижимную силу, чтобы машина лучше работала на узкой и извилистой городской трассе в Монте-Карло.