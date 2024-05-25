«Какой ещё Карлос Сайнс?» Джеймс Ваулз отреагировал на слухи вокруг «Уильямса»

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз отреагировал на сообщения о том, что команда из Гроува ведёт переговоры с Валттери Боттасом и Карлосом Сайнсом.

«Какой ещё Карлос?» — в шутку ответил Ваулз в интервью Sky Sports F1, когда его спросили о последних слухах вокруг «Уильямса».

«Истина заключается в том, что вы всегда разговариваете с несколькими пилотами, и это своего рода чаты в разных группах, которые я всегда веду приватно, а не публично. Если мы о чём-то договоримся, то позаботимся о том, чтобы это стало известно публике как можно скорее, вот увидите», — добавил Ваулз.

Валттери Боттас провёл встречу с Ваулзом в моторхоуме «Уильямса» на Гран-при Эмилии-Романьи, а перед Гран-при Монако появились сообщения, что Карлос Сайнс всерьёз рассматривает вариант перехода в британскую команду.