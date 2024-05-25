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Мария Шарапова на Гран-при Монако гостит у «Мерседеса»

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова гостит во время гоночного уикенда Гран-при Монако у немецкой команды «Мерседес».

Мария Шарапова встретилась с пилотом «Мерседеса» семикратным чемпионом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном.

Мария Шарапова в Монако Фото: из личного архива Марии Шараповой

Мария Шарапова в Монако Фото: из личного архива Марии Шараповой

Восьмой этап сезона-2024 Формулы-1 — Гран-при Монако проходит на городской трассе Монте-Карло с 24 по 26 мая.

В Кубке конструкторов в настоящий момент лидирует австрийская команда «Ред Булл», на счету которой 268 очков. На втором месте гоночный коллектив из Италии «Феррари», в активе которого 212 баллов. Замыкает тройку сильнейших «Макларен» (154).

«Мерседес» на данный момент занимает четвёртое место в командном зачёте, в его активе 79 очков. Джордж Расселл занимает седьмое место в личном зачёте, а Льюис Хэмилтон – восьмое.