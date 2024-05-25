Формула-1, Гран-при Монако — 2024: третья тренировка, онлайн-трансляция

В субботу, 25 мая, на городской трассе Монте-Карло состоится третья свободная практика восьмого этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2024 — Гран-при Монако. Начало тренировки запланировано на 13:30 мск.

Напомним, в сезоне-2023 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший трёхкратным чемпионом мира. В сезоне-2024 в чемпионате мира вновь нет ни одного представителя России.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию третьей тренировки. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Монако — 2024. Онлайн-трансляция третьей практики

Гран-при Монако проходит с 24 по 26 мая. В Кубке конструкторов в настоящий момент лидирует австрийская команда «Ред Булл», на счету которой 268 очков. На втором месте гоночный коллектив из Италии «Феррари», в активе которого 212 баллов. Замыкает тройку сильнейших «Макларен» (154).