«Наш техдир любит вечеринки, но новое антикрыло — больше». Хорнер — о лимите бюджетов

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что спортивный регламент Формулы-1, в частности ограничение бюджетов команд, должен быть составлен так, чтобы персонал команд не нёс на себе основную тяжесть этих ограничений.

«Необходим баланс между теми, кто попадает под исключения, и тем большинством, кто нет. Я считаю, что самое главное – чтобы сотрудники команд не несли на себе основную тяжесть этих изменений.

Я считаю, что идёт разумная дискуссия о том, кого включать в исключения из правил, кого нет и что на самом деле имеет отношение к повышению характеристик машины. Например, действительно ли рождественская вечеринка помогает вашей машине ехать быстрее? Теперь, если это будет включено в лимит, конечно, каждый технический директор захочет получить новое переднее антикрыло, а не рождественскую вечеринку.

Я не говорю, что наш технический директор не любит рождественские вечеринки, но ещё больше ему нравятся передние антикрылья…» — приводит слова Хорнера издание Motorsport.

С 2026 года ФИА планирует включить в лимит затрат гораздо больше пунктов. Накануне ФИА пошла на уступки, исключив из лимита декретный отпуск.