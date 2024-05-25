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«Мы разделяем одни и те же ценности». Тото Вольф поддержал Хельмута Марко

«Мы разделяем одни и те же ценности». Тото Вольф поддержал Хельмута Марко
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Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф поддержал советника «Ред Булл» по автоспорту Хельмута Марко.

«Сейчас у нас гораздо более близкие отношения, чем раньше. Несмотря на соперничество, мы разделяем одни и те же ценности.

После всего, что произошло в последние месяцы (скандал в «Ред Булл» вокруг Кристиана Хорнера. – Прим. «Чемпионата»), мы пришли к выводу, что мыслим одинаково», — приводит слова Вольфа австрийское издание OE24.

Тото Вольф и Хельмут Марко не ладили в течении многих лет. Отношения двух австрийцев сильно испортились после драматичной и спорной развязки сезона-2021. Но в скандале вокруг руководителя команды «Ред Булл» Кристина Хорнера Вольф однозначно встал на сторону Марко, и они снова сблизились.

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