Никола Цолов выиграл спринт Формулы-3 в Монако, на его старте произошёл большой завал

17-летний болгарский гонщик команды ART Grand Prix Никола Цолов одержал победу в спринтерской гонке Формулы-3 сезона 2024 года в Монако.
Второй результат продемонстрировал Тим Трамниц из MP Motorsport. Лоуренс ван Хупен из ART Grand Prix замкнул тройку лидеров.
Российский гонщик Никита Бедрин сошёл с дистанции из-за контакта с отбойником на восьмом круге.
Отметим, что на старте гонке произошла большая авария, после которой сошли юниор «Ред Булл» Арвид Линдблад, Кристиан Мэнселл, Джошуа Дафек, Алекс Данн и Сиан Шилдс.
Формула-3. Монако. Спринт:
1. Никола Цолов – 23 круга.
2. Тим Трамниц +4,3.
3. Лауренс ван Хупен +5,1.
4. Ноэль Леон +5,3.
5. Джосеф Лоук +6,4.
6. Мари Боя +6,8.
7. Дино Беганович +7,7.
8. Люк Браунинг +12,6.
9. Леонардо Форнароли +12,9.
10. Оливер Гёте +14,9.
Никита Бедрин – не финишировал.