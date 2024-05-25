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Никола Цолов выиграл спринт Формулы-3 в Монако, на его старте произошёл большой завал

17-летний болгарский гонщик команды ART Grand Prix Никола Цолов одержал победу в спринтерской гонке Формулы-3 сезона 2024 года в Монако.

Второй результат продемонстрировал Тим Трамниц из MP Motorsport. Лоуренс ван Хупен из ART Grand Prix замкнул тройку лидеров.

Российский гонщик Никита Бедрин сошёл с дистанции из-за контакта с отбойником на восьмом круге.

Отметим, что на старте гонке произошла большая авария, после которой сошли юниор «Ред Булл» Арвид Линдблад, Кристиан Мэнселл, Джошуа Дафек, Алекс Данн и Сиан Шилдс.

Формула-3. Монако. Спринт:

1. Никола Цолов – 23 круга.

2. Тим Трамниц +4,3.

3. Лауренс ван Хупен +5,1.

4. Ноэль Леон +5,3.

5. Джосеф Лоук +6,4.

6. Мари Боя +6,8.

7. Дино Беганович +7,7.

8. Люк Браунинг +12,6.

9. Леонардо Форнароли +12,9.

10. Оливер Гёте +14,9.

Никита Бедрин – не финишировал.