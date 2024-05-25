Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Я держал руль как горилла». Джордж Расселл рассказал о вибрациях машины в Монако

«Я держал руль как горилла». Джордж Расселл рассказал о вибрациях машины в Монако
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал о сильных вибрациях его W15 в пятничных практиках Гран-при Монако.

Во второй тренировке Расселл сообщил команде по радио: «Парни, есть большая вибрация на торможении в 11-м повороте, я не могу держать руль».

По окончании заездов он подробнее рассказал о проблеме.

«Как только я нажал на тормоз, всё затряслось. Не знаю, что происходило. Я изо всех сил старался держать руль так сильно, как только мог, словно горилла. Но он продолжал вибрировать.

На такой трассе нужна уверенность для атаки, но эта проблема сдерживала нас. В целом машина показала себя хорошо. В первой практике мы были третьими, затем Льюис [Хэмилтон] был вторым. Очевидно, она работает хорошо. Но Шарль [Леклер] далеко впереди», — приводит слова Расселла издание Crash.

Джордж Расселл показал 10-й результат во второй тренировке, уступив Льюису Хэмилтону почти 0,8 секунды.

Материалы по теме
Ферстаппен пожаловался, что «скачет, как кенгуру», а Расселл — что не может удержать руль
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android