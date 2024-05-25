Джеймс Ваулз проанализировал проблему «Ред Булл» в Монако

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз проанализировал проблему гонщиков «Ред Булл» с повышенной тряской по ходу пятничных практик на Гран-при Монако.

«На этой трассе ваша задача состоит в том, чтобы опустить днище машины как можно ближе к асфальту. Мы смогли найти хороший компромисс между хорошей прижимной силой и хорошей управляемостью.

Всё не так просто, как может показаться на первый взгляд. По сути, это обычная городская улица. Когда вы обратились ко мне, я просмотрел запись проезда «Ред Булл», и мне кажется, что они действительно сильно бьются о трассу», — сказал Ваулз в эфире Sky Sports F1.

В переговорах по командному радио во время второй практики Гран-при Монако пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен пожаловался, что скачет, словно кенгуру, а пилот «Мерседеса» Джордж Расселл заявил, что не может удержать руль. Затем он сказал, что держал его как горилла.