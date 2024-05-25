В BMW представили новый концепт-кар. Это кабриолет в кузове тарга

Концерн BMW в рамках открывшегося в пятницу на острове Комо Concorso d’Eleganza Villa d’Este представил новый концепт-кар — кабриолет BMW Concept Skytop. Создатели утверждают, что автомобиль спроектирован так, чтобы вдохновлять на путешествия.
BMW Concept Skytop
Фото: BMW Group
«BMW Concept Skytop в традициях Concorso d’Eleganza Villa d’Este обладает по-настоящему уникальным и экзотическим дизайном, а также предлагает сочетание динамики и элегантности, сравнимое лишь с его предшественниками — BMW Z8 и BMW 503», — отметил глава отдела дизайна BMW Group Адриан ван Хойдонк.
BMW Concept Skytop
Фото: BMW Group
В BMW отмечают, что от BMW Z8 концепт Skytop также унаследовал самый мощный в портфолио баварцев двигатель V8. В пресс-релизе при этом не уточняется, какую именно силовую установку получит Skytop.
BMW Concept Skytop
Фото: BMW Group
Напомним, в преддверии Гран-при Монако новый спорткар с открытым верхом представили в Mercedes-Benz — причём концепт PureSpeed стал первой моделью в линейке Mythos.