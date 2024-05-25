«Мы хорошо выглядим, но не в плане скорости». Норрис пошутил о форме «Макларена» в Монако

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о результатах пятничных практик Гран-при Монако, отметив хороший результат соперника из «Феррари» Шарля Леклера.

«Мы хорошо выглядели на трассе, но не в плане скорости», — пошутил Норрис в эфире F1TV, имея в виду ливрею в честь Айртона Сенны, которую «Макларен» использует в этот уикенд.

«На самом деле я думаю, что мы совсем не плохи, да и на этой трассе всегда сложно… В целом это приемлемый первый день уикенда. Мы определённо уступаем Шарлю [Леклеру] и «Феррари». Возможно, и «Мерседесу» — они выглядят очень быстрыми.

Я думаю, что все стали ближе, верхняя часть пелотона уплотнилась, просто потому, что это маленькая и нестандартная трасса, но это так.

Нам нужно найти кое-какие резервы, и я думаю, что нас ждёт трудный день, но мы в борьбе, и это главное», — добавил Норрис.