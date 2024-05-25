Формула-1, Гран-при Монако — 2024: квалификация, онлайн-трансляция

В субботу, 25 мая, состоится квалификация восьмого этапа сезона-2024 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Монако. Этап принимает городская трасса Монте-Карло. Начало квалификации запланировано на 17:00 мск.

Напомним, в сезоне-2023 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший трёхкратным чемпионом мира. В сезоне-2024 в чемпионате мира вновь нет ни одного представителя России.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Монако — 2024. Онлайн-трансляция квалификации

Гран-при Монако проходит с 24 по 26 мая. В Кубке конструкторов в настоящий момент лидирует австрийская команда «Ред Булл», на счету которой 268 очков. На втором месте гоночный коллектив из Италии «Феррари», в активе которого 212 баллов. Замыкает тройку сильнейших «Макларен» (154).