Ляймер: Формула-2 является пустой тратой времени

Швейцарский автогонщик, чемпион GP2 2013 года Фабио Ляймер считает, что Формуле-2 необходимо гарантировать место своему чемпиону в Формуле-1 следующего сезона. По словам 28-летнего гонщика, в ином случае Формула-2 является пустой тратой времени для пилотов.



«Надеюсь, что Формула-1 изменится, иначе чемпионат Формулы-2 не имеет никакого смысла и является пустой тратой времени. Если у молодого гонщика есть деньги, то он может просто перепрыгнуть из чемпионата Формулы-3 в Формулу-1. Хотя всё должно быть поэтапно, как и в других видах спорта.



Дело не только во мне, в последние три-четыре года было множество пилотов, которые успешно выступали в GP2, а после изо всех сил пытались попасть в Формулу-1. В Формуле-1 много «старичков», которые держатся за свои места, на всех молодых парней просто не хватает вакансий. Каждый сезон в чемпионат может войти максимум три новых пилота, притом что претендентов пара десятков.



Нужно подтолкнуть чемпионат Формулы-2, гарантировав чемпиону место в Формуле-1 в следующем сезоне», — приводит слова Ляймера Autosport.