Окон сошёл в гонках с открытыми колёсами впервые с августа 2014 года

Пилот «Форс Индия» Эстебан Окон, досрочно завершивший Гран-при Бразилии после аварии на первом круге, впервые в своей карьере в Королевских гонках не смог добраться до финиша.



Примечательно, что для Окона этот сход стал первым с 2016 года в автоспортивной карьере — первую половину прошлого сезона француз провёл в серии DTM, где не смог финишировать в трёх гонках, последняя из которых была на этапе в Норисринге.



В гонках с открытыми колёсами Окон сошёл и вовсе впервые с 2014 года — последний сход француза датирован этапом европейской Формулы-3 на автодроме «Нюрбургринг», который прошёл 17 августа 2014 года.