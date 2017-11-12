Лауда: Хэмилтон сделал всё, что мог

Неисполнительный директор «Макларена» Ники Лауда подчеркнул, что он остался впечатлён работой, которую проделал Льюис Хэмилтон на Гран-при Бразилии. Четырёхкратный чемпион мира после аварии в квалификации был вынужден стартовать с пит-лейн, но смог отыграть 16 позиций и прорваться на четвёртое место.



«Я думаю, мы показали хороший результат. Феттель был быстрейшим на трассе, в этом нет сомнений. Льюис проделал невероятную работу. К сожалению, он не смог попасть на подиум, но сделал всё, что мог. За нас я не могу жаловаться. Трудно судить Валттери, потому что Феттель играл в свою игру. Он сделал всё правильно и одержал победу в гонке. Валттери заслужил второе место», — приводит слова Лауды Sky Sports.