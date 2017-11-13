Вильнёв: Боттас был скомпрометирован своим выступлением в Бразилии

Чемпион мира в Формуле-1 1997 года Жак Вильнёв считает, что выступление гонщика «Мерседеса» Валттери Боттаса в гонке Гран-при Бразилии было откровенно слабым на фоне выступления его напарника Льюиса Хэмилтона.



«Это было отличное выступление Феттеля, он выиграл гонку на старте. Он был агрессивен. Если посмотреть, на что способен «Мерседес», то достаточно сравнить выступление Льюиса с выступлением Валттери. И это было неловко для Валттери.



Льюис финишировал с отставанием в пределах трёх секунд от него, притом что стартовал с пит-лейн. И это компрометирует. Он просто не соответствует темпу Льюиса. Так было на протяжении всего года. Это его уровень. Он хороший второй номер», — цитирует Вильнёва Autosport.