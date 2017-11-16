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«Мерседес» будет использовать концепт шасси «Ред Булл» в 2018 году

Авто

В сезоне 2018 года «Мерседес» с большой вероятностью будет использовать клиновидный концепт шасси «Ред Булл», сообщает Autosport.

Причиной такого решения стали проблемы шасси «Мерседеса» на медленных трассах. Частично проблема кроется в более длинной, чем у конкурентов, колёсной базе шасси немецкой команды, однако в Брэкли считают, что проблему можно решить иначе.

Клиновидный концепт шасси «Ред Булл» позволяет задней оси болида находиться значительно выше передней, создавая подобие граунд-эффекта и давая машине больше прижимной силы.

Источник: Autosport Сообщить об ошибке
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