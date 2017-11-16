«Мерседес» будет использовать концепт шасси «Ред Булл» в 2018 году

В сезоне 2018 года «Мерседес» с большой вероятностью будет использовать клиновидный концепт шасси «Ред Булл», сообщает Autosport.



Причиной такого решения стали проблемы шасси «Мерседеса» на медленных трассах. Частично проблема кроется в более длинной, чем у конкурентов, колёсной базе шасси немецкой команды, однако в Брэкли считают, что проблему можно решить иначе.



Клиновидный концепт шасси «Ред Булл» позволяет задней оси болида находиться значительно выше передней, создавая подобие граунд-эффекта и давая машине больше прижимной силы.