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Р. Браун: если бы моторы стоили по $ 3000, ограничения были бы не нужны

Авто

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун считает, что нынешние соловые установки, отличающиеся чрезвычайной сложностью и высокой стоимостью, не способствуют прогрессу, поэтому ФИА вынуждена ограничивать их количество на сезон и наказывать пилотов штрафами за перерасход элементов. По мнению Брауна, если бы моторы были дешёвыми, никаких ограничений не потребовалось бы.

«Если бы омологированый готовый турбомотор стоил 3 тысячи долларов, то было бы не важно, сколько их используется по ходу сезона», — цитирует Брауна Auto Motor und Sport.

В новом моторном регламенте на 2021 год предполагается использование стандартных элементов, одним из которых может стать батарея. В «Рено» приветствуют такое решение. «У нас не будет с этим проблем, мы являемся автопроизводителем, а не производителем аккумуляторов», — заявил босс «Рено» Сириль Абитебуль.

Источник: Auto Motor und Sport Сообщить об ошибке
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Рено Спорт Ф-1 Росс Браун Сириль Абитебуль технический регламент Формулы-1 Формула-1
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