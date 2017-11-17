ФИА планирует упростить систему штрафов за перерасход элементов мотора

ФИА намерена упростить систему штрафов за перерасход элементов двигателя перед следующим сезоном. На данный момент гонщики теряют 10 позиций на стартовой решётке за первый новый элемент силовой установки сверх лимита, каждый последующий элемент в тот же гоночный уик-энд карается потерей ещё пяти позиций.



Как сообщает немецкое издание Auto Motor und Sport, ФИА планирует внести изменения в правила, которые сводятся к тому, что потерявший свыше 15 мест автоматически будет стартовать последним. Если таких пилотов по ходу Гран-при будет более одного, то приоритет получает тот, кто покинул пит-лейн с новым мотором раньше.