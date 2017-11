Эрикссон выиграл квалификацию Ф-3 в Макао, Мик Шумахер — седьмой

В Макао состоялась квалификация Формулы-3, по итогам которой поул завоевал гонщик Motopark with VEB Джоэль Эрикссон. Второй результат продемонстрировал пилот Carlin Ландо Норрис, а замкнул первую тройку Каллум Айлотт из Prema.



Выступающий за Prema Мик Шумахер по итогам сессии стал седьмым.



Формула-3. Макао. 17 ноября. Квалификация

1. Джоэль Эрикссон (Motopark with VEB) — 2:10.720

2. Ландо Норрис (Carlin) +0.024

3. Каллум Айлотт (SJM Theodore Racing by Prema) +0.090

4. Максимилиан Гюнтер (SJM Theodore Racing by Prema) +0.436

5. Фердинанд Габсбург (Carlin) +0.525

6. Дэн Тиктум (Motopark with VEB) +0.717

7. Мик Шумахер (SJM Theodore Racing by Prema) +0.763

8. Юхи Сикегучи (B-MAX Racing Team) +0.839

9. Серхио Сетте Камара (Motopark with VEB) +0.849

10. Гуан Ю Жоу (SJM Theodore Racing by Prema) +1.061.